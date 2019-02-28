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Рада "повесила" расследование хищений оборонки на уже существующую ВСК

Четверг, 28 февраля 2019, 13:40

Верховная Рада расширила круг вопросов, которыми занимается временная следственная комиссия по фактам хищений в Вооруженных силах, поручив ей изучить информацию СМИ о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" при закупке комплектующих.

Решение поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четвер, передает "Интерфакс-Украина".

Постановление №10104 инициировали главы фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Нардепы уполномочили ВСК, которая изучает факты хищений с 2004 по 2017 год, провести расследование по материалам, которые были обнародованы в СМИ относительно закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".

Полномочия комиссии также будут распространяться на правонарушения в оборонной сфере на протяжении 2018-2019 годах.

Кроме того, Рада поручила комиссии провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК "Укроборонпром", чтобы расследовать обнародованные в СМИ факты злоупотребления в оборонной сфере.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Олег Гладковский заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО и призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные.
  • В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции. В то же время на период следствия отстранили директоров двух своих предприятий.

Темы: Верховная Рада
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