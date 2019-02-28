Рада "повесила" расследование хищений оборонки на уже существующую ВСК

Верховная Рада расширила круг вопросов, которыми занимается временная следственная комиссия по фактам хищений в Вооруженных силах, поручив ей изучить информацию СМИ о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" при закупке комплектующих.



Решение поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четвер, передает "Интерфакс-Украина".

Постановление №10104 инициировали главы фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак.



Нардепы уполномочили ВСК, которая изучает факты хищений с 2004 по 2017 год, провести расследование по материалам, которые были обнародованы в СМИ относительно закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".



Полномочия комиссии также будут распространяться на правонарушения в оборонной сфере на протяжении 2018-2019 годах.



Кроме того, Рада поручила комиссии провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК "Укроборонпром", чтобы расследовать обнародованные в СМИ факты злоупотребления в оборонной сфере.

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