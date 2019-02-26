"Укроборонпром" обвинил журналистов в манипуляциях

В Государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что считают некорректным оценивать расследование журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте концерна.

"Журналисты не указали источников ее (информации – УП) получение и осуществили манипулятивный изложение отдельных разрозненных данных... Журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам", – говорится в заявлении.

В концерне также считают, что "факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должены получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов".

"Призываем журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", – отмечается в сообщении.

"Укроборонпром" предполагает, что авторы расследования воспользовались информацией из уголовных производств, открытых в 2015-2016 году.

В частности, речь идет о 4 производствах, которые касаются хищения, ложных документов, фиктивных компаний и сотрудничества "Укроборонпрома" и фирмы-поставщика деталей.

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам", – говорят в концерне, настаивая, что заинтересованы в быстрых расследованиях и наказании должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.

Напомним: