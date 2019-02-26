"Укроборонпром" обвинил журналистов в манипуляциях

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Вторник, 26 февраля 2019, 13:38

В Государственном концерне "Укроборонпром" заявили, что считают некорректным оценивать расследование журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте концерна.

"Журналисты не указали источников ее (информации – УП) получение и осуществили манипулятивный изложение отдельных разрозненных данных... Журналисты программы "Наші гроші", которые манипулятивно использовали закрытую информацию из уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам", – говорится в заявлении.

В концерне также считают, что "факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должены получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов".

"Призываем журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", – отмечается в сообщении.

"Укроборонпром" предполагает, что авторы расследования воспользовались информацией из уголовных производств, открытых в 2015-2016 году.

В частности, речь идет о 4 производствах, которые касаются хищения, ложных документов, фиктивных компаний и сотрудничества "Укроборонпрома" и фирмы-поставщика деталей.

"Подчеркиваем, что ГК "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам", – говорят в концерне, настаивая, что заинтересованы в быстрых расследованиях и наказании должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.

Напомним: 

  • Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищение оборонки. 
  • По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
  • Сообщалось, что Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
  • При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
  • 26 февраля представитель президента Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський намерены судиться с журналистами.
  • Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке фактов, обнародованных журналистам, и приостанавливает свои полномочия.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром Гладковский Порошенко


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