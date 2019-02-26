Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО

Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии.

Об он заявил агентству "Интерфакс-Украина" 26 февраля.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу", – говорится в заявлении Гладковского, переданном агентству во вторник.

Также он просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

"На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", – заявил чиновник.

Позже пресс-служба СНБО обнародовала полный текст заявления Гладковского.

Относительно вышеуказанного расследования в СНБО утверждают, что "оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков".

Гладковский отмечает, что в целом категорически отвергает все обвинения, прозвучавшие в "так называемом расследовании".

"Правоохранительные органы и по собственной инициативе, и по нашим обращениям расследуют многочисленные сигналы о коррупции и другие финансовые нарушения в оборонном секторе. Их никто и никогда не скрывал в ящик, и сор из избы мы выносим собственными руками. Реальные факты нарушений следует как можно быстрее расследовать и передавать дела в суд. А в случае лжи - так же оперативно снимать с людей подозрения и не позорить их доброе имя", - говорится также в его заявлении.

В то же время Гладковский считает, что правоохранительные органы должны тщательно изучить действия предшественников.

"Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, которые давали "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления", - говорится в заявлении.

По словам Гладковского, "именно эти люди довели сектор безопасности и обороны к тому критического состояния, когда в 2014 году пришлось искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой".

"История все расставит по своим местам", - резюмирует чиновник.

*** Позже во вторник президент Петр Порошенко обнародовал свою позицию. Глава государства заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного.

Порошенко поддержал временное отстранение Гладковского.

Напомним: