Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО
Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии.
Об он заявил агентству "Интерфакс-Украина" 26 февраля.
"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу", – говорится в заявлении Гладковского, переданном агентству во вторник.
Также он просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.
"На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", – заявил чиновник.
Позже пресс-служба СНБО обнародовала полный текст заявления Гладковского.
Относительно вышеуказанного расследования в СНБО утверждают, что "оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков".
Гладковский отмечает, что в целом категорически отвергает все обвинения, прозвучавшие в "так называемом расследовании".
"Правоохранительные органы и по собственной инициативе, и по нашим обращениям расследуют многочисленные сигналы о коррупции и другие финансовые нарушения в оборонном секторе. Их никто и никогда не скрывал в ящик, и сор из избы мы выносим собственными руками. Реальные факты нарушений следует как можно быстрее расследовать и передавать дела в суд. А в случае лжи - так же оперативно снимать с людей подозрения и не позорить их доброе имя", - говорится также в его заявлении.
В то же время Гладковский считает, что правоохранительные органы должны тщательно изучить действия предшественников.
"Это и бывший министр обороны и глава парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко как один из главных торгашей армией. Это и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления, которые давали "зеленый свет" для разрушения оборонного потенциала страны, а сегодня, заметая собственные следы, произносит лживые заявления", - говорится в заявлении.
По словам Гладковского, "именно эти люди довели сектор безопасности и обороны к тому критического состояния, когда в 2014 году пришлось искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой".
"История все расставит по своим местам", - резюмирует чиновник.
*** Позже во вторник президент Петр Порошенко обнародовал свою позицию. Глава государства заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного.
Порошенко поддержал временное отстранение Гладковского.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование, в котором утверждается, что окружение Порошенко курирует хищения оборонки.
- По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
- Сообщалось, что Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
- При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
- 26 февраля представитель президента Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наші гроші".
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили журналистов в манипуляции.