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"Вызовов стало больше": Лукашенко укрепляет границы

Понедельник, 4 февраля 2019, 14:50

"Вызовов стало больше" Беларусь увеличивает количество пограничников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении увеличить численность пограничников в стране.

Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Лукашенко.

Он объяснил свое решение "потребностями национальной безопасности" и назвал такой шаг беспрецедентным.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал Лукашенко.

Комментируя положение на белорусской границе, Александр Лукашенко отметил, что "вызовов стало больше, чем было даже в прошлом году".

Напомним

  • В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении" из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.
  • Издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии с Россией дураки и притянуты за уши.
  • 19 декабря Президент РФ одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь.
  • 21 декабря в РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоРосcияграница
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