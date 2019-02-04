"Вызовов стало больше": Лукашенко укрепляет границы
"Вызовов стало больше" Беларусь увеличивает количество пограничников
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении увеличить численность пограничников в стране.
Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Лукашенко.
Он объяснил свое решение "потребностями национальной безопасности" и назвал такой шаг беспрецедентным.
"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - сказал Лукашенко.
Комментируя положение на белорусской границе, Александр Лукашенко отметил, что "вызовов стало больше, чем было даже в прошлом году".
Напомним
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