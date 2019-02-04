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"Викликів стало більше": Лукашенко укріплює кордон

Понеділок, 4 лютого 2019, 14:50

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про намір збільшити чисельність прикордонників у країні.

Про це 4 лютого повідомляє прес-служба Лукашенка.

Він пояснив своє рішення "потребами національної безпеки" і назвав такий крок безпрецедентним.

"З урахуванням зростання негативних факторів, пов’язаних із незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою (особливо зброї), перед прикордонним комітетом поставлене завдання збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека – найважливіший фактор", – сказав Лукашенко.

Коментуючи становище на білоруському кордоні, Олександр Лукашенко відзначив, що "викликів стало більше, ніж було навіть в минулому році".

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЛукашенкоРосіякордон
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