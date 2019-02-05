У Медведчука отреагировали на дело в ГПУ: "Яценюк с шестерками" пробили дно

У политика Виктора Медведчука заявили, что открытие производства относительно него является атакой со стороны "партии войны".

Об этом говорится в заявлении на сайте общественной организации, которую возглавляет Медведчук, "Украинский выбор".

"В ней утверждается, что Медведчук на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, "полностью соответствующий Минским соглашениям".

"Внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона", - приводятся слова Медведчука.

"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из "Народного фронта", вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, ‒ Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", - заявляют у Медведчука.

Заявление Тетерука назвали "диким, популистским, пронизанным полным отрицанием Конституции".

"Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который, несомненно, последует, продемонстрирует полную несостоятельность и "Народного фронта", и Тетерука, который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья. Впрочем, с Яценюком и его шестерками всегда так – сначала они "пробивают дно", а потом удивляются, что не хватило высоты", - говорится в заявлении.

В организации считают, что "атака на Виктора Медведчука доказывает ‒ больше всего на свете "партия войны" боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на Востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс".

Напомним: