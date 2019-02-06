Супрун прокомментировала свое "отстранение" и прервала командировку в США
Ульяна Супрун, полномочия которой как исполняющего обязанности министра здравоохранения приостановил Окружной админсуд Киева, прервала командировку в США, чтобы разобраться в ситуации.
Об этом 6 февраля она написала в Facebook.
"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу министерства", - написала она.
По ее словам, сейчас нужно оперативно урегулировать ситуацию, которая сложилась.
В частности, Супрун подчеркнула, что распределение препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах минздрава Украины, происходит за подписью и.о. министра и теперь возникли вопросы, кто именно подпишет распоряжение и когда медицинские учреждения получат лекарства?
Она отметила, что на складах госпредприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов за 33 программами государственных закупок.
"Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии", - пояснила Супрун.
Также она отметила, что под угрозой договора с международными организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины за средства госбюджета 2019 года, поскольку полномочия подписывать такие договоры имеет только и.о. министра.
По ее словам, сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения, а доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из госбюджета и помогают закупать в разы больше лекарств - будет потеряно.
Супрун также отметила, что готова подписывать все необходимое.
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Напомним:
- 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
- В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
- 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.
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