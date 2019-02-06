Геращенко ответила на предложение Януковича по обмену пленными

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Среда, 6 февраля 2019, 15:33

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина не о чем просить беглеца-президента Виктора Януковича, который предложил свои услуги в переговорном процессе по обмену пленными с РФ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, еще летом она прогнозировала, что Россия попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов, а президент Петр Порошенко и его команда десятки раз обращались к властям РФ с предложением освободить всех украинских заложников в обмен на осужденных россиян.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену", - заявила Геращенко.

"Нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя", - добавила она.

Политик отметила, что Москва должна передать Януковича Украина для отбывания наказания за преступление - измену родине.

"И ждем от Путина, а не лохов - шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение", - подчеркнула Геращенко.

Напомним:

  • Беглый президент Виктор Янукович заявил, что если с украинской стороны поступит инициатива, он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными по принципу "всех на всех".
  • Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.
  • 21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января.
  • Президент Петр Порошенко заявлял, что готов договариваться, хоть с чертом, чтобы освободить украинских пленников.
  • Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.

Украинская правда

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Темы: Геращенко Ирина Янукович пленные


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