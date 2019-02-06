Геращенко ответила на предложение Януковича по обмену пленными

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина не о чем просить беглеца-президента Виктора Януковича, который предложил свои услуги в переговорном процессе по обмену пленными с РФ.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, еще летом она прогнозировала, что Россия попытается разыграть чувствительную и важную тему заложников накануне выборов, а президент Петр Порошенко и его команда десятки раз обращались к властям РФ с предложением освободить всех украинских заложников в обмен на осужденных россиян.

"В тюрьме украинцев держит Путин, а не его прирученные и прикормленные шавки... А лох, который подыгрывает своим фиглярством циничным и грязным сценариям Кремля, не в переговоры должен играть, а отвечать за измену", - заявила Геращенко.

"Нам не о чем просить Януковича, которого презирают и в Киеве, во Львове, и в его родном Донбассе как беглеца и предателя", - добавила она.

Политик отметила, что Москва должна передать Януковича Украина для отбывания наказания за преступление - измену родине.

"И ждем от Путина, а не лохов - шавок немедленного решения вопроса заложников. У Путина, а не лохов, ключи от тюрем и камер с украинскими моряками, политзаключенными и заложниками. Шавки вызывают просто отвращение", - подчеркнула Геращенко.

Напомним: