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Гриценко подал апелляцию на решение суда по иску к ЦИК

Четверг, 7 февраля 2019, 02:04
Гриценко подал апелляцию на решение суда по иску к ЦИК

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение суда, который отказал в удовлетворении его иска к ЦИК, которая не дала ему возможности удаленно работать с Госреестром избирателей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на уполномоченного представителя Гриценко в ЦИК Русдана Чернолуцкого.

Чернолуцкий отметил, что апелляцию подали в среду в Кассационный административный суд Верховного суда.

"В своем иске Гриценко потребовал от суда первой инстанции признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

Кандидат в президенты просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней из своего собственного оборудования", - пишет "Интерфакс-Украина".

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Напомним:

  • 31 января кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
  • 4 февраля суд отказал Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии.

Темы: ГриценкоЦИКсуд
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