Подозреваемого в организации убийства "Сармата" задержали в Львове

Правоохранители ночью 7 февраля задержали в Львове подозреваемого в организации убийства Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом сообщает заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Львове", - написал он.

По словам Аброськина, последние 5 месяцев злоумышленник скрывался в разных областях Украины, постоянно меняя место жительства.

"Но сегодня был не его день... Ответственность все же будет нести", - заверил представитель Нацполиции.

Напомним: