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Подозреваемого в организации убийства "Сармата" задержали в Львове

Четверг, 7 февраля 2019, 08:41
Подозреваемого в организации убийства Сармата задержали в Львове

Правоохранители ночью 7 февраля задержали в Львове подозреваемого в организации убийства Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом сообщает заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Львове", - написал он.

 

По словам Аброськина, последние 5 месяцев злоумышленник скрывался в разных областях Украины, постоянно меняя место жительства.

"Но сегодня был не его день... Ответственность все же будет нести", - заверил представитель Нацполиции.

Напомним:

  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля2018 года.
  • 31 июля начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров отметил, что правоохранители пока не могут назвать мотива убийства "Сармата" и отрабатывают все версии. Также Комиссаров сказал, что преступление совершил АТОшник.
  • 1 августа полициясообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 3 августа суд арестовал всех четверыхподозреваемых в убийстве АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.
  • 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • О раскрытии нападения на Олешков МВД заявляли еще в сентябре.
  • 17 декабря 2018 года полиция заявила, что задержала вероятного заказчика убийства "Сармата".
  • 3 января Запорожский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого-соорганизатора убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко Михаила Сигиду.
  • 17 января Печерский районный суд Киева продлил арестпредполагаемому организатору убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко Михаилу Сигиде на два месяца – до 17 марта.
  • Позже стало известно, что Печерский районный суд Киева также продлил сроки содержания под стражей на один месяц подозреваемым исполнителям убийства "Сармата" Максиму Владимеренковуи Александру Обухову.

Украинская правда
Темы: активистыубийствоЗапорожская областьполиция
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