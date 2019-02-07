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Зеленский запустил новый челлендж – "Я клоун"

Четверг, 7 февраля 2019, 10:46
Зеленский запустил новый челлендж – Я клоун

Кандидат в президенты Владимир Зеленский запустил новый вызов в соцсетях, где просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Они считают нас за клоунов. Нас 40 млн. Расскажи свою историю", - говорится в посте кандидата.

В опубликованном видео Зеленский рассказал, что после того, как "замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины", его объявили клоуном.

"Я клоун и я этим очень горжусь", - подтвердил комик.

По словам Зеленского, он уверен, что не один такой в ​​стране, поэтому он с командой запускает приложение #яклоун и просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.

"Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", - сказал кандидат в президенты.

Чтобы принять участие в челлендже надо в Facebook подписаться на страницу Зе!Команды, тогда появилась маска клоуна после чего можно записать и опубликовать соответствующее видео.

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Напомним:

  • По состоянию на утро 7 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента Украины.
  • Выборы президента пройдут 31 марта.
  • В новогоднюю ночь шоумен Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
  • 30 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.
  • Журналисты программы "Схемы" сообщили, что Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.
  • Впоследствии в интервью "Украинской правде" он заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, которая снимает фильмы на территории РФ.
  • В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвиборывыборы президента 2019
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