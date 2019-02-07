Зеленский запустил новый челлендж – "Я клоун"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский запустил новый вызов в соцсетях, где просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Они считают нас за клоунов. Нас 40 млн. Расскажи свою историю", - говорится в посте кандидата.

В опубликованном видео Зеленский рассказал, что после того, как "замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины", его объявили клоуном.

"Я клоун и я этим очень горжусь", - подтвердил комик.

По словам Зеленского, он уверен, что не один такой в ​​стране, поэтому он с командой запускает приложение #яклоун и просит украинцев рассказать, что делает их клоунами.

"Назови свое имя, какая у тебя зарплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", - сказал кандидат в президенты.

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Напомним: