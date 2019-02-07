Супрун объяснила, каких полномочий ее лишил суд

5279 просмотров
Четверг, 7 февраля 2019, 13:29

Ульяна Супрун, полномочия которой как исполняющего обязанности министра здравоохранения приостановил Окружной админсуд Киева, рассказала, какие именно обязанности не может теперь выполнять.

Об этом она написала в Facebook.

"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун.

Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.

Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие другие нормативно-правовые акты разработаны министерством.

"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун.

Она добавила, что сейчас внимание и работа правительства и команды министерства сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию.

По ее словам, на следующей неделе состоятся два важных заседания суда.

В частности, на 11 февраля, на 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра.

"Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева. Это наша возможность разблокировать работу Министерства", - пояснила Супрун.

Также она сообщила, что 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у нее полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения и нам нужна ваша поддержка", - заявила Супрун.

Читайте также: Судьи Насирова и Розенблата, или Кто судит Уляну Супрун

Напомним:

  • 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
  • В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
  • 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Супрун Минздрав суд


powered by lun.ua
По теме
Кабмин обратился в суд из-за Супрун: требует отменить решение 7 февраля 2019, 10:54
Супрун прокомментировала свое "отстранение" и прервала командировку в США 6 февраля 2019, 12:00
Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун 6 февраля 2019, 02:56
Все новости
Главные новости
Рада запретила российских наблюдателей на выборах
В Украине изъяли крупнейшую в истории партию метадона
Рада таки определилась с новым названием Днепропетровской области
Супрун объяснила, каких полномочий ее лишил суд
Все новости
исследование

Как вредные вещества из сигарет могут попасть к вашему столу

мнение

Почему не стоит отправлять смайлики в рабочих письмах

психология

9 причин, почему вы можете бесить своих коллег

Поиск по сайту
Архив
Весь архів