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Юрист председателя Херсонского облсовета "подарил" вероятному организатору убийства Гандзюк базу отдыха – СМИ

Четверг, 7 февраля 2019, 13:45
Юрист председателя Херсонского облсовета подарил вероятному организатору убийства Гандзюк базу отдыха – СМИ

За неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

В распоряжении журналистов оказался договор о сдаче в аренду Oasis Beach в городе Лазурном от 25 июля 2018 года, за неделю до нападения на Гандзюк.

В документе говорится, что комплекс сдает в аренду советник по юридическим вопросам председателя Херсонского облсовета и его адвокат Андрей Мурашкин, в управление Алексея Левина, которого сейчас подозревают в организации убийства Гандзюк.

Сообщается, что при этом юрист Мангера отдал Левину комплекс фактически за бесценок.

Oasis Beach
Oasis Beach

"Отель с собственным пляжем на 57 номеров, сутки проживания в котором достигает более двух тысяч гривен, достался "Москалу" за символическую плату - всего 500 гривен в месяц", - отметили журналисты.

Договор заключен на 7 лет, пока он до сих пор действителен.

Мурашкин подтвердил в комментарии журналистам, что передавал в аренду Левину гостиничный комплекс в Лазурном, но отказался объяснить, почему отдал его за символические деньги, ссылаясь на коммерческую тайну.

Юрист Магнера также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Левина, как и "не мог догадываться" о его дальнейших возможных преступных намерениях.

 

Мангер также сказал журналистам, что не знал о бизнес-связи своего советника Мурашкина с подозреваемым в организации убийства Гандзюк Левиным.

Отмечается, что Oasis Beach построил в 2014 году выходец из Херсона бизнесмен Леонид Аврамков, но в 2016 году комплекс самовольно захватили и сейчас это расследует местная прокуратура.

"Переоформление права на землю и сооружений на ней происходило с использованием нескольких различных юридических лиц через цепь запутанных регистрационных действий, которые сейчас и расследуют правоохранители", - говорится в расследовании. 

Удостоверение Левина - помощника депутата Херсонского облсовета
Удостоверение Левина - помощника депутата Херсонского облсовета

Сообщается, что с лета 2018 года право собственности на базу отдыха в реестре закреплено за фирмой "Лазурный отдых", от имени которой, как директор, и действовал Мурашкин.

Аврамков, подтвердил журналистам, что комплекс перешел к окружению Мангера.

"Мангер поставил туда своего сына Ивана. Я с ним лично там встречался летом 2018 года. Он давал команду меня не пускать. Я много раз вызвал полицию. Только полиция слышала имя Мангера - они сразу разворачивались и уезжали", - рассказал Аврамков.

Сам Мангер опровергает, что имеет отношение к комплексу, добавив, что его сын Иван там просто "отдыхал".

Адвокат Левина утверждает, что его подзащитный отношения к убийству Гандзюк не имеет и никогда с ней не встречался.

Напомним:

  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсон
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