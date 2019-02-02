Дело Гандзюк: Мангер приостановил членство в "Батькивщине"

Президиум политсовета партии "Батькивщина" удовлетворил заявление председателя Херсонского облсовета, руководителя Херсонской городской организации "Батькивщины" Владислава Мангера о приостановлении членства в партии.

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба "Батькивщины".

31 января на пресс-конференции в Херсоне Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии на время расследования дела Екатерины Гандзюк.

Он отметил, что хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела.

"Вместе с тем считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. Вместе с тем я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию всей партии ВО "Батькивщина" и лично ее лидера Юлии Тимошенко", - сказал он.

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - заявил Мангер.

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