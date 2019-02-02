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Дело Гандзюк: Мангер приостановил членство в "Батькивщине"

Суббота, 2 февраля 2019, 15:54
Владислав Мангер
Херсонский областной совет

Президиум политсовета партии "Батькивщина" удовлетворил заявление председателя Херсонского облсовета, руководителя Херсонской городской организации "Батькивщины" Владислава Мангера о приостановлении членства в партии.

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба "Батькивщины".

31 января на пресс-конференции в Херсоне Мангер заявил, что приостанавливает членство в партии на время расследования дела Екатерины Гандзюк.

Он отметил, что хотел бы быстрого и честного раскрытия этого дела.

"Вместе с тем считаю обвинения, которые звучат в мой адрес в связи с делом Гандзюк, безосновательными и голословными. Вместе с тем я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию всей партии ВО "Батькивщина" и лично ее лидера Юлии Тимошенко", - сказал он.

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк", - заявил Мангер.

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Напоминаем

  • 28 января отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя Гордеева Евгения Рищука (БПП).
  • 31 января председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить факты, о которых заявил отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк, касательно его причастности к трагедии.
  • Гордеев также отрицает свою причастность к нападению на Гандзюк, из-за которого она умерла.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • В конце сентября, находясь в больнице, Катерина записала видеообращение, в котором упрекнула правоохранительные органы в том, что не нашли заказчика нападения на нее – как и еще на 40 активистов.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.
  • В январе 2019 года Служба безопасности Укарины объявила в розыскподозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкБатькивщинаХерсон
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