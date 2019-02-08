В Виннице "Фольксваген" влетел в фуру: погибли трое молдаван

Ночью в Виннице произошла авария с участием автомобиля "Фольксваген" и грузовика, в результате которой погибли трое граждан Молдовы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Винницкой области.

ДТП произошло около 3:32 ночи вблизи Западного автовокзала.

"По предварительным данным, водитель автомобиля" Фольксваген "(в салоне автомобиля находились граждане Республики Молдова) совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.

В результате ДТП три человека погибли, еще трое госпитализированы в больницу.

Как сообщает полиция Винницкой области, 28-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген" не справился с управлением.

"В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на момент аварии в микроавтобусе находилось 11 пассажиров.

"Пассажиров микроавтобуса, которые не пострадали в аварии, полицейские доставят до границы с Республикой Молдова. Информацию о пострадавших предоставили консульству Республики Молдова", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).