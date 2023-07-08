В Виннице задержали разведчика донецких террористов
СБУ задержала боевика-разведчика так называемой "ДНР", который хотел "залечь на дно" в Виннице.
Источник: СБУ
Детали: Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС РФ.
В том же году он принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка.
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды оккупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.
СБУ задержали его возле дома, где он проживал. В его телефоне нашли фото с боевых действий против Сил антитеррористической операции в Донецкой области.
Ему инкриминируют участие в террористической группе, грозит до 15 лет.
Сейчас он под стражей.