В Виннице задержали разведчика донецких террористов

СБУ задержала боевика-разведчика так называемой "ДНР", который хотел "залечь на дно" в Виннице.

Источник: СБУ

Детали: Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС РФ.

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В том же году он принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды оккупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.

СБУ задержали его возле дома, где он проживал. В его телефоне нашли фото с боевых действий против Сил антитеррористической операции в Донецкой области.

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Ему инкриминируют участие в террористической группе, грозит до 15 лет.

Сейчас он под стражей.