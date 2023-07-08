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В Виннице задержали разведчика донецких террористов

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 10:42
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
все фото сбу

СБУ задержала боевика-разведчика так называемой "ДНР", который хотел "залечь на дно" в Виннице.

Источник: СБУ

Детали: Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС РФ.

В том же году он принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка.

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды оккупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия.

СБУ задержали его возле дома, где он проживал. В его телефоне нашли фото с боевых действий против Сил антитеррористической операции в Донецкой области.

Ему инкриминируют участие в террористической группе, грозит до 15 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас он под стражей.

 

Темы: СБУВинницаДонецкая областьсепаратизм
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