Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в годовщину удара российской армии по центру Винницы с несколькими десятками жертв напомнило об убийстве в России Станислава Ржицкого как о примере возмездия захватчикам, виновным в смертях украинцев.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: ГУР напоминает, что ровно год назад, 14 июля 2022 года, Россия совершила военное преступление в Виннице: удар крылатыми ракетами "Калибр" по центру города унес жизни 27 украинцев, среди них – трое маленьких детей

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Военные РФ выпустили ракеты с подводной лодки в Черном море.

В тот день в Гааге как раз проходила конференция по совершенным Россией военным преступлениям.

Дословно ГУР: "Всех московских душегубов, убийц украинских детей и всех военных преступников Украина обязательно отдаст под международный трибунал. День расплаты наступит – рано или поздно, но неотвратимо.

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История одного российского командира-подводника, причастного к военному преступлению в Виннице, свидетельствует, что от суда можно скрываться, но от ответственности все равно не сбежать".

Детали: Главное управление разведки Министерства обороны Украины убеждено: за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.

В ГУР чтят память винничан, украинцев, которые стали жертвами "террористической России".

Предыстория:

14 июля 2022 года российские войска ударили ракетами по центру Винницы, повредили Дом офицеров, дом быта "Юбилейный", медицинский центр "Нейромед", машины на площади Победы и десятки зданий поблизости. От удара погибли 27 мирных жителей, еще 80 человек попали в больницу, всего за медпомощью обратились 202 человека.

10 июля 2023 года в российском городе Краснодар во время утренней пробежки застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе, бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который мог быть причастен к ракетным ударам по Виннице и другим городам Украины.

11 июля Следственный комитет РФ сообщил о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству Ржицкого.

В ГУР подтвердили смерть Ржицкого, но добавили, что "из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего".

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