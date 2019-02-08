Отравление в Солсбери: полиция подозревает пятерых россиян – СМИ

Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери, - таким образом общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.

Об этом сообщил британский таблоид Mail Online, передает "Европейская правда".

По словам высокопоставленных источников издания, правоохранители недавно идентифицировали пару, которая выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года. Считается, что пара вернулась в Россию.

Правоохранители предполагают, что двое подозреваемых не путешествовали с основными убийцами "Петровым" и "Бошировим". Их роль была второстепенной.

Полиция проинформирует членов правительства о доказательствах против этих двух лиц "в течение нескольких недель", утверждает издание.

Накануне стало известно о еще одном российском подозреваемом, известным под вымышленным именем "Сергей Федотов".

Напомним: