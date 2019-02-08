СБУ обнародовала паспорта 57 россиян-членов "ПВК Вагнера", погибших в Сирии
Служба безопасности Украины заявляет, что Россия скрывает информацию о гибели 57 наемников "ПВК Вагнера" в Сирии.
Об этом сообщает сайт спецслужбы.
По данным СБУ, участие российских наемников в атаке на силы сирийской оппозиции в феврале 2018 года "непосредственно оплатил российский бизнесмен и "кремлевский повар" Евгений Пригожин".
"7.02.2018 в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора погибло более ста российских "ихтамнетов"", - сообщили в СБУ.
Спецслужба также обнародовала паспорта 57 россиян-членов "ПВК Вагнера", которых уничтожили в Сирии.
При этом сообщается, что на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ эти паспорта считаются действительными.
"С 57 умерших членов "ПВК Вагнера" только в отношении четырех человек (Ананьев К.Б., Игнатьев А.В., Никулин А.А., и Соломатов С.В.) во время проверки сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух (Вертинский В.В., Ганчеров С.Г.) – "изъято, уничтожено". Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год после даты гибели наемников", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что данные о смерти "вагнеровцев" подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фотографиями свидетельств о смерти и мест захоронений наемников.
Напоминаем:
- Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину. Из-за многочисленных господрядов на питание, которые получают компании Пригожина, его называют "поваром Путина".
- Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей"и "частной военной компании Вагнера".
- Сам бизнесмен отрицает свою причастность к боевикам.
- Наемников "ЧВК Вагнера"фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
- Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
- Также СМИ писали про связь Пригожина с организацией убийства одного из главарейбоевиков в оккупированном Луганске и убийства группы российских репортеров в Центральноафриканской республике.
- В октябре российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что к покушению на него причастны спецслужбы России и российский бизнесмен Евгений Пригожин.
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