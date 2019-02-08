Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обнародовала паспорта 57 россиян-членов "ПВК Вагнера", погибших в Сирии

Пятница, 8 февраля 2019, 12:37
СБУ обнародовала паспорта 57 россиян-членов ПВК Вагнера, погибших в Сирии

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия скрывает информацию о гибели 57 наемников "ПВК Вагнера" ​​в Сирии.

Об этом сообщает сайт спецслужбы.

По данным СБУ, участие российских наемников в атаке на силы сирийской оппозиции в феврале 2018 года "непосредственно оплатил российский бизнесмен и "кремлевский повар" Евгений Пригожин". 

"7.02.2018 в результате дерзкой атаки во время перемирия на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора погибло более ста российских "ихтамнетов"", - сообщили в СБУ.

Спецслужба также обнародовала паспорта 57 россиян-членов "ПВК Вагнера", которых уничтожили в Сирии.  

 

При этом сообщается, что на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД РФ эти паспорта считаются действительными.  

 

"С 57 умерших членов "ПВК Вагнера" только в отношении четырех человек (Ананьев К.Б., Игнатьев А.В., Никулин А.А., и Соломатов С.В.) во время проверки сообщается о недействительности паспортов "в связи со смертью", в отношении еще двух (Вертинский В.В., Ганчеров С.Г.) – "изъято, уничтожено". Остальные 51 паспорт продолжают считаться действительными, даже через год после даты гибели наемников", - говорится в сообщении.

 

В СБУ добавили, что данные о смерти "вагнеровцев" подкреплены свидетельствами их родных об обстоятельствах смерти в Сирии, фотографиями свидетельств о смерти и мест захоронений наемников.

Напоминаем:

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерСБУРосcияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Вагнер
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: