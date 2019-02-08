Российская Федерация передумала направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей "по соображениям безопасности".

Об этом 8 февраля говорится в сообщении пресс-службы МИДа РФ.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении.

По мнению россиян, отсутствие российских наблюдателей и отсутствие избирательных участков на территории РФ "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Также МИД РФ назвал "ожидаемым" решение Украины запретить гражданам РФ мониторить выборы президента Украины.

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - говорится в сообщении.

Кроме того в российском ведомстве заявили, что решение Украины о запрете причинило "значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга".

"Киевские власти, по сути, "вытерли ноги" об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами", - утверждают в МИДе РФ.

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Напомним: