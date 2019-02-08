РФ не отправит наблюдателей на выборы, потому что в Украине "опасно"
Российская Федерация передумала направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей "по соображениям безопасности".
Об этом 8 февраля говорится в сообщении пресс-службы МИДа РФ.
"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении.
По мнению россиян, отсутствие российских наблюдателей и отсутствие избирательных участков на территории РФ "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".
Также МИД РФ назвал "ожидаемым" решение Украины запретить гражданам РФ мониторить выборы президента Украины.
"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - говорится в сообщении.
Кроме того в российском ведомстве заявили, что решение Украины о запрете причинило "значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей "золотого стандарта" принципов электорального мониторинга".
"Киевские власти, по сути, "вытерли ноги" об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами", - утверждают в МИДе РФ.
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Напомним:
- 6 февраля бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
- 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
- 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
- Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
- Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- Выборы президента назначены на 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.