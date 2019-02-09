Выборы-2019: На Киевщине зарегистрировано 67 нарушений законодательства

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Суббота, 9 февраля 2019, 18:42

По состоянию на 9 февраля на территории Киевской области зарегистрировано 67 преступлений, касающихся избирательного законодательства.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

По его словам, большинство нарушений касаются предвыборной агитации, изготовленной с нарушением закона "О выборах Президента Украины".

Как отметил Ценов, сообщения в полицию поступают от представителей общественных организаций и от "неравнодушных граждан", работники полиции также выявляют нарушения избирательного права.

"За сутки на трассе Киев-Одесса полицейские выявили 25 билбордов, не содержащих сведений об учреждении, осуществлявшем печать агитпродукции, ее тираже и информации о лицах, ответственных за выпуск", - отметил он.

По материалам проверки в отношении личности правонарушителя составлены админпротоколы по ч.2 ст. 212-13 КУаАП, которые будут направлены в суд для принятия законного решения.

По факту срыва встречи с избирателями Белой Церкви одного из кандидатов в президенты следователи внесли в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство), на месте происшествия были задержаны двое лиц по ст.208 УПК. Еще в отношении 5 нарушителей составлены админпротоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 полиция Киевская область


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