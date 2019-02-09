Вибори-2019: На Київщині зареєстровано 67 порушень законодавства

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Субота, 9 лютого 2019, 18:42

Станом на 9 лютого на території Київської області зареєстровано 67 правопорушень, що стосуються виборчого законодавства. 

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов. 

За його словами, більшість порушень стосуються передвиборчої агітації, виготовленої з порушенням закону "Про вибори Президента України".

Як зазначив Ценов, повідомлення до поліції надходять від представників громадських організацій та від "небайдужих громадян", працівники поліції також виявляють порушення виборчого права.

"За добу на трасі Київ-Одеса поліцейські виявили 25 білбордів, що не містять відомостей про установу, що здійснювала друк агітаційної продукції, їх тираж та інформацію про осіб відповідальних за випуск", - зазначив він. 

За матеріалами перевірки відносно особи правопорушника складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 212-13 КУаАП, які буде скеровано до суду для прийняття законного рішення. 

За фактом зриву зустрічі з виборцями Білої Церкви одного з кандидатів у президенти слідчі внесли до ЄРДР кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК (хуліганство), на місці події було затримано двох осіб за ст.208 КПК. Ще відносно 5 порушників складено адмінпротоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП. 

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 поліція Київська область


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