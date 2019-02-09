К Авакову приехали "неравнодушные граждане": напомнили о деле Гандзюк
Под домом главы МВД Украины Арсена Авакова состоялась акция, участники которой "напомнили министру о его вине, что дело Екатерины Гандзюк до сих пор не расследовано".
Об этом вечером 9 февраля сообщили на странице инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк?".
"Неравнодушные граждане пришли в гости к министру Авакову. ... Напомнили, что есть и его вина в том, что дело Екатерины Гандзюк до сих пор не расследовано", - говорится в сообщении.
"Министр не любит мирных митингов. Активистов, которые пришли на встречу с Тимошенко, чтобы спросить о том, как долго еще Мангер будет занимать место в "Батькивщине" и находиться на своем посту, "упаковали" правоохранители. ... К ним применил газ и побил бывший "Беркут". ... 21 задержанный с травмами различной степени тяжести", - заявили участники акции.
Читайте также:
Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним,
- 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
- В это время на Подоле должно был состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" планировали провести акцию, а участники С14 присоединиться к ней.
- Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Активисты С14 требовали вернуть вещи, в помещении управления полиции произошла потасовка, после чего правоохранители применили силу к активистам. Среди задержанных - лидеры патриотических организаций Евгений Карась (С14), Богдан Ходаковский (Традиция и порядок) и Евгений Строкань (Неизвестный патриот).
- В полиции заявили, что по факту событий начато три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
- В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
- Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, находясь на лечении после нападения на нее с серной кислотой.
- В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены. Правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с членом "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
- После этого Владислав Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 4 февраля участники инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" пикетировали администрацию президента Украины Порошенко и офис партии "Батькивщина", требуя наказать виновных в ее убийстве и требуя исключить из рядов партии председателя Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.