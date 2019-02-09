К Авакову приехали "неравнодушные граждане": напомнили о деле Гандзюк

Под домом главы МВД Украины Арсена Авакова состоялась акция, участники которой "напомнили министру о его вине, что дело Екатерины Гандзюк до сих пор не расследовано".

Об этом вечером 9 февраля сообщили на странице инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Неравнодушные граждане пришли в гости к министру Авакову. ... Напомнили, что есть и его вина в том, что дело Екатерины Гандзюк до сих пор не расследовано", - говорится в сообщении.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ инициативной группы "КТО ЗАКАЗАЛ Катю ГАНДЗЮК?".

"Министр не любит мирных митингов. Активистов, которые пришли на встречу с Тимошенко, чтобы спросить о том, как долго еще Мангер будет занимать место в "Батькивщине" и находиться на своем посту, "упаковали" правоохранители. ... К ним применил газ и побил бывший "Беркут". ... 21 задержанный с травмами различной степени тяжести", - заявили участники акции.

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Напомним,