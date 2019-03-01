В горсовете Херсона подрались из-за переименования улицы в честь Гандзюк
В Херсоне из-за переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк сорвалось заседание сессии городского совета, в зале произошла потасовка, которая переросла в столкновения.
Об этом 1 марта пишет Укринформ.
Отмечается, что после часа работы мэр Херсона Владимир Николаенко объявил перерыв в работе.
В частности, в сессионном зале собрались сторонники и противники переименования улицы в честь Гандзюк.
Сообщается, что также в сессионном зале было много полиции.
"Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк", - отметили в СМИ.
После этого, в зале началась потасовка, повлекшая схватки, поэтому сессия прекратила свою работу, а стычки продолжились на улице.
В то же время в полиции области утверждают, что сейчас ситуация стабильная, схватки прекращены, конфликтов нет.
По словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, "в медучреждения с телесными повреждениями никто не обращался".
Однако в отделение доставили мужчину, который вырывал плакат и женщину, которая обливала водой присутствующих.
На ним составили админпротоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "мелкое хулиганство".
Кроме того, часть противников переименования улицы в честь Гандзюк протестовала из-за того, что эту улицу не переименовали в честь Руслана Сторчеуса - командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.
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Напомним:
- 22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.
На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
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