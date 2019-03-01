В горсовете Херсона подрались из-за переименования улицы в честь Гандзюк

В Херсоне из-за переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк сорвалось заседание сессии городского совета, в зале произошла потасовка, которая переросла в столкновения.

Об этом 1 марта пишет Укринформ.

Отмечается, что после часа работы мэр Херсона Владимир Николаенко объявил перерыв в работе.

В частности, в сессионном зале собрались сторонники и противники переименования улицы в честь Гандзюк.

Сообщается, что также в сессионном зале было много полиции.

"Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк", - отметили в СМИ.

После этого, в зале началась потасовка, повлекшая схватки, поэтому сессия прекратила свою работу, а стычки продолжились на улице.

В то же время в полиции области утверждают, что сейчас ситуация стабильная, схватки прекращены, конфликтов нет.

По словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, "в медучреждения с телесными повреждениями никто не обращался".

Однако в отделение доставили мужчину, который вырывал плакат и женщину, которая обливала водой присутствующих.

На ним составили админпротоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "мелкое хулиганство".

Кроме того, часть противников переименования улицы в честь Гандзюк протестовала из-за того, что эту улицу не переименовали в честь Руслана Сторчеуса - командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.

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