В Херсоне появится улица имени Екатерины Гандзюк

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Пятница, 22 февраля 2019, 13:13

На заседании сессии Херсонского городского совета местные депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 38 депутатов.

Кроме переименования улицы в честь Гандзюк, решением назвали сквер на углу улиц Купеческой и Мостовой в Херсоне в честь участника евромайдана Дениса Лошкарева, погибшего 15 декабря 2018 года от пули снайпера. Он был основателем херсонской Самообороны.

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Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левин (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.

Украинская правда

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Темы: Херсон нападение на Гандзюк убийство


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