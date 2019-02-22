В Херсоне появится улица имени Екатерины Гандзюк

На заседании сессии Херсонского городского совета местные депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 38 депутатов.

Кроме переименования улицы в честь Гандзюк, решением назвали сквер на углу улиц Купеческой и Мостовой в Херсоне в честь участника евромайдана Дениса Лошкарева, погибшего 15 декабря 2018 года от пули снайпера. Он был основателем херсонской Самообороны.

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