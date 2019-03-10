БПП: За событиями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты

В партии "БПП "Солидарность" заявляют, что за событиями 9 марта, которые состоялись в Киеве и Черкассах, "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "БПП "Солидарность".

"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", - заявили в БПП.

В партии призвали наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах.

Напомним: