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Полиция заявила о задержании организаторов столкновений в Черкассах

Воскресенье, 10 марта 2019, 14:33
Полиция заявила о задержании организаторов столкновений в Черкассах
Скриншот с видео полиции

В воскресенье задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

В то же время представитель Черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко сообщил в Facebook, что полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука, а также Евгения Свиридова "и других активистов Нацкорпуса".

"Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей", - заявил он.

Напомним:

  • В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • После этого представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где находился в субботу президент и пытались прорваться к нему во время выступления возле дворца Дружбы народов.
  • В полиции в субботу вечером заявили ,что вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
  • По факту событий в Черкассах открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
  • В воскресенье количество пострадавших в Черкассах полицейских возросло до 22.

Украинская правда

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Темы: полицияЧеркассыПорошенконационалисты
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