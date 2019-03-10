Полиция заявила о задержании организаторов столкновений в Черкассах
В воскресенье задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
В то же время представитель Черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко сообщил в Facebook, что полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука, а также Евгения Свиридова "и других активистов Нацкорпуса".
"Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей", - заявил он.
Напомним:
- В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- После этого представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где находился в субботу президент и пытались прорваться к нему во время выступления возле дворца Дружбы народов.
- В полиции в субботу вечером заявили ,что вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
- По факту событий в Черкассах открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
- В воскресенье количество пострадавших в Черкассах полицейских возросло до 22.