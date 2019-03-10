Полиция заявила о задержании организаторов столкновений в Черкассах

В воскресенье задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним: