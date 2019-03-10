Наев: Военным на передовой урны для голосования не привезут
Воскресенье, 10 марта 2019, 16:49
Бойцам, которые несут службу на передовых позициях в зоне проведения Операции объединенных сил, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на выборах президента 31 марта.
Об этом в комментарии телеканалу "UA Донбасс" заявил командующий ООС Сергей Наев, пишут "Новости Донбасса".
"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти - пойдут и проголосуют, а где нет - будут продолжать защищать", - заявил он.
Наев также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.
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Напомним,
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них будут 39 кандидатов.
- Ранее Наев заявил, что никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не проводят, а все военные смогут проголосовать на выборах президента.