Наев: Военным на передовой урны для голосования не привезут

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Воскресенье, 10 марта 2019, 17:49

Бойцам, которые несут службу на передовых позициях в зоне проведения Операции объединенных сил, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на выборах президента 31 марта.

Об этом в комментарии телеканалу "UA Донбасс" заявил командующий ООС Сергей Наев, пишут "Новости Донбасса".

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти - пойдут и проголосуют, а где нет - будут продолжать защищать", - заявил он.

Наев также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.

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Темы: выборы президента 2019 армия Наев Донбасс


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