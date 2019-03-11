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Трамп планирует выделить $8 млрд на пограничную стену в бюджете на 2020 год - СМИ

Понедельник, 11 марта 2019, 02:20
Трамп планирует выделить $8 млрд на пограничную стену в бюджете на 2020 год - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,6 млрд долларов на строительство обещанной им стены вдоль границы с Мексикой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Эта сумма в шесть превышает выделенные Конгрессом средства в течение двух последних лет и на 6% больше той суммы, которую Трамп планировал потратить после ввода режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, демократы, имеющие большинство в Палате представителей, скорее всего, не поддержат инициативу президента, что делает утверждение запроса Трампа в Конгрессе маловероятнім.

"Президент Трамп причинил боль миллионам американцев и создал широкомасштабный хаос, когда бессмысленно закрыл правительство, чтобы попытаться получить средства на его дорогую и неэффективную стену", - заявили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов Чак Шумер.

"Конгресс отказался финансировать его стену, и он был вынужден признать поражение и снова открыть правительство. То же самое будет повторяться, если он попытается сделать это снова. Мы надеемся, что он получил урок", - подчеркнули они.

Отмечается, что бюджет на 2020-й финансовый год должен быть утвержден до 1 октября этого года, в противном случае может начаться новый "шатдаун".

Предложение Трампа по финансированию стены на сумму 8,6 млрд долларов предусматривает выделение $5 млрд из бюджета Министерства внутренней безопасности и $3,6 млрд - из бюджета Пентагона.

Предложение главы Белого дома также предусматривает привлечение более 2,8 тысяч сотрудников правоохранительных и других органов для усиления безопасности границы, и 100 судебных групп для рассмотрения иммиграционных дел.

Напомним:

  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Темы: ТрампСША
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