Трамп планирует выделить $8 млрд на пограничную стену в бюджете на 2020 год - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,6 млрд долларов на строительство обещанной им стены вдоль границы с Мексикой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Эта сумма в шесть превышает выделенные Конгрессом средства в течение двух последних лет и на 6% больше той суммы, которую Трамп планировал потратить после ввода режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, демократы, имеющие большинство в Палате представителей, скорее всего, не поддержат инициативу президента, что делает утверждение запроса Трампа в Конгрессе маловероятнім.

"Президент Трамп причинил боль миллионам американцев и создал широкомасштабный хаос, когда бессмысленно закрыл правительство, чтобы попытаться получить средства на его дорогую и неэффективную стену", - заявили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов Чак Шумер.

"Конгресс отказался финансировать его стену, и он был вынужден признать поражение и снова открыть правительство. То же самое будет повторяться, если он попытается сделать это снова. Мы надеемся, что он получил урок", - подчеркнули они.

Отмечается, что бюджет на 2020-й финансовый год должен быть утвержден до 1 октября этого года, в противном случае может начаться новый "шатдаун".

Предложение Трампа по финансированию стены на сумму 8,6 млрд долларов предусматривает выделение $5 млрд из бюджета Министерства внутренней безопасности и $3,6 млрд - из бюджета Пентагона.

Предложение главы Белого дома также предусматривает привлечение более 2,8 тысяч сотрудников правоохранительных и других органов для усиления безопасности границы, и 100 судебных групп для рассмотрения иммиграционных дел.

Напомним: