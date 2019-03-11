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Билецкий ответил на вопрос о связи Нацкорпуса с Аваковым

Понедельник, 11 марта 2019, 12:50

Лидер политической партии "Национальный корпус" народный депутат Андрей Билецкий отрицает связь его политсилы с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом он сказал на брифинге 11 марта, посвященном событиям с прорывом членов националистических группировок к кортежу президента Петра Порошенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Никакой связи с Арсеном Аваковым. Все, что делается вокруг этого, – не очень разумное повторение клише, которым Администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон... Решили, что нашей темной стороной будет Аваков", – говорит Билецкий.

В качестве примера он утверждает, что как нардеп "ни разу не голосовал за то, что нужно" Народному фронту "и Авакову.

"Вся связь – это "секрет Полишинеля", ее нетрудно просчитать: абсолютное большинство добровольческих подразделений входило в структуру МВД... Полк" Азов "(прежнее название Нацкорпуса -ред.) никакой милицейской функции никогда не выполнял", - говорит Билецкий.

"Полиция перекрывает Банковую про заказу Порошенко, заминает дела Свинарчуков, полиция прикрывает Порошенко, как мать своего ребенка, в частности в Черкассах, репрессирует Нацкорпус, а связи почему-то не у Авакова с Порошенко, входящих в одну коалицию, а у меня. Это абсурд и ахинея", – считает нардеп.

Напомним:

  • Полк "Азов", а затем и партию "Национальный корпус" связывали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
  • В свою очередь в адрес подконтрольной президенту СБУ звучали обвинения в "крышевании" деятельности националистов из организации С14.
  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности отца и сына Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены.
  • В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.

Валентина Романенко, УП

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Темы: БилецкийАваков
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