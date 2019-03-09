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На Банковую к Порошенко пришел Нацкорпус: "Свинарчуков - за решетку"

Суббота, 9 марта 2019, 13:59
На Банковую к Порошенко пришел Нацкорпус: Свинарчуков - за решетку
фото - Дмитрий Ларин, УП

Представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".

Как сообщили в Нацкорпусе, с Майдана под АП участники прошли "несколькотысячной колонной".

"Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую вещь - Свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой", - заявили участники акции.

Также они напомнили свои требования, озвучивали ранее во время акции возле дома Гладковского-младшего: взять под стражу и арестовать счета и имущество экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, участников "схемы" - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы, за совершенные преступления, назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета сроки лишения свободы с конфискацией имущества и обнародовать материалы ус их уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

На углу ул.Банковая сосредоточены кордоны экипированных силовиков, которые полностью заблокировали подходы к АП.

В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.

Отметим, 9 марта президент Петр Порошенко находился в Каневе, где вручил Национальные премии им.Шевченко, а затем выехал в Черкассы, где принял участие в заседании Совета регионального развития.

В отделе коммуникации полиции Киева заявили, что возле АП участники акции "пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей".

"Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога. В настоящее время ситуация спокойная. Полицейские и военнослужащие продолжают нести службу в центральной части столицы", - сообщили правоохранители.

Больше фото с места событий смотрите на странице УП в Facebook.

 
фото - "нацкорпус"
 
 
 
 
 
фото - Дмитрий Ларин, УП

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий. 
  • Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ. 
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием. 
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ. 
  • Временно отстраненный от должности первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании ".
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковский лично получил "откат" за хищения в оборонном комплексе в размере 30 тыс. долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского и заявил, что СНБО инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Украинская правда

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Темы: ГладковскийПорошенкоУкроборонпромскандалнационалисты
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