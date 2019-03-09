На Банковую к Порошенко пришел Нацкорпус: "Свинарчуков - за решетку"

Представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".

Как сообщили в Нацкорпусе, с Майдана под АП участники прошли "несколькотысячной колонной".

"Мы идем к президенту, чтобы донести ему простую вещь - Свинарчуки, которые грабят страну, должны сидеть за решеткой", - заявили участники акции.

Также они напомнили свои требования, озвучивали ранее во время акции возле дома Гладковского-младшего: взять под стражу и арестовать счета и имущество экс-первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, участников "схемы" - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы, за совершенные преступления, назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета сроки лишения свободы с конфискацией имущества и обнародовать материалы ус их уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом.

На углу ул.Банковая сосредоточены кордоны экипированных силовиков, которые полностью заблокировали подходы к АП.

В Нацкорпусе заявили, что во время акции в толпе был применен слезоточивый газ.

Отметим, 9 марта президент Петр Порошенко находился в Каневе, где вручил Национальные премии им.Шевченко, а затем выехал в Черкассы, где принял участие в заседании Совета регионального развития.

В отделе коммуникации полиции Киева заявили, что возле АП участники акции "пытались клеить наклейки на шлемы полицейских, применили пиротехнику и попытались прорвать кордон правоохранителей".

"Активистов призвали не нарушать порядок, работали сотрудники полиции диалога. В настоящее время ситуация спокойная. Полицейские и военнослужащие продолжают нести службу в центральной части столицы", - сообщили правоохранители.

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фото - "нацкорпус" фото - Дмитрий Ларин, УП

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Напомним: