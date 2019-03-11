Нацкорпус: По приказу Порошенко Кононенко собирается устранять националистов

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, Администрация президента осуществляется огромное давление на Государственное бюро расследований для того, чтобы открыть дело относительно преступной организации", - рассказал Билецкий.

"То есть теперь "Национальный корпус", бывшие Азовцы будут преступной организацией. На это я хочу сказать, что в Украине существуют всего две преступные организации - это "ЛДНР" и пятая колонна, их приспешники - Медведчук и компания, которая действует с полного согласия и благословения Петра Порошенко и Администрация президента и вся вертикаль власти, которая сейчас построена", - заявил он.

Лидер Нацкорпуса добавил, что также собирается обращаться в ГБР.

"Второе - Порошенко намерен мстить, собственно говоря, той скажем Альма матер тех ребят - полка "Азов". Ведется активная разработка вопроса, как распустить лучший боевое подразделение, который сейчас находится на фронте. и имеет два месяца лучшие показатели по уничтожению боевиков и враждебной техники", - сказал Билецкий.

По его словам, в АП планируют тактику по использованию срочников-нацгвардийцев, которые должны провоцировать представителей Нацкорпуса и Нацдружин на драку и столкновения.

"Командующий Нацгвардией Аллеров будет выставлять исключительно срочников с единственной задачей - провоцировать любые драки и конфликты, на которые мы не будем вестись, для того, чтобы сказать, что националисты, радикалы избили 18-летних срочников. Этого не будет", - подчеркнул лидер Нацкорпуса.

"Мы понимаем, что полицейские и нацгвардейцы - крепостные господина Порошенко", - добавил он.

Билецкий отметил, что представители движения стремятся лишь к тому, чтобы Свинарчуков и всех, кто их покрывает посадили в тюрьму.

Он также сообщил, что представители власти готовят физические нападения и всерьез говорят о физическом устранении лидеров организации.

"Я назову конкретные фамилии и пусть подают в суд, но я на 100% уверен в этой информации. Заказчиком выступает Порошенко, исполнителем является Виктор Кононенко псевдо "Латыш"", - заявил представитель Нацкорпуса.

"Так вот, через некоего Илью псевдо "Кочевник", который отвечает за связи Порошенко с криминалитетом -Нарики, Алики и т.д., через этого Илью "Кочевника" будет сделан заказ на устранение или физическое давление на руководителей движения", - сказал Билецкий.

"Орденоносец Порошенко Нарик будет посылать своих бойцов на эту историю. Мы эти планы прекрасно знаем и предупреждаем Алека и Кононенко, что нам на это наплевать. Мы прошли войну и Майдан... И я подумал бы 10 раз перед тем, как эти вещи станут реальностью", - подчеркнул он.

Билецкий добавил, что представители Нацкорпуса не собираются останавливаться и готовы отвечать за свои действия.

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