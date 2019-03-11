"Свинарчуков за решетку!": Нацкорпус поставил Порошенко ультиматум
Политическая партия "Национальный корпус" намерен продолжать акции протеста, пока виновные в хищении оборонной сферы не будут наказаны.
Об этом заявил лидер "Нацкорпусу" Андрей Билецкий на брифинге 11 марта, посвященном событиям с прорывом членов националистических группировок к президенту Петру Порошенко.
"Мы не будем останавливаться в акциях "свинарчуков за решетку!", а для нас - не два человека с такой фамилией, а абсолютно любая скотина, которая ворует на украинскоц оборонке. Мы не будем останавливаться, пока эти люди не сядут за решетку", - сказал Билецкий, не уточнив фамилий.
В свою очередь руководитель центрального штаба НК Родион Кудряшов утверждает, что после событий в Черкассах, количество желающих присоединиться к акции "увеличилось в 3 раза".
"Мы дали Порошенко неделю. Чтобы он использовал последнее действенно право в Украине: взял телефонную трубку и приказал своим лакеям - судьям и прокурорам - взять себя в руки и арестовать этих подонков. Если этого не будет, наш следующий шаг: суббота 16 марта Майдан Незалежности", – заявил Кудряшов.
По его словам, следующая акция националистов "будет уже без политической символики и флагов".
"Куда мы пойдем после событий на Майдане, вы узнаете на месте. С фантазией у нас нормально. И мы уверены, что все у нас получится", – добавил Кудряшов.
Напомним:
- 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности отца и сына Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены.
- В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
- По факту событий в Черкассах было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
- 10 марта двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах задержали, дома у одного из них проводились обыски.
- В "Национальном корпусе" заявили об исчезновении пятерых своих активистов после акций протеста.
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