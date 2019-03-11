"Свинарчуков за решетку!": Нацкорпус поставил Порошенко ультиматум

Политическая партия "Национальный корпус" намерен продолжать акции протеста, пока виновные в хищении оборонной сферы не будут наказаны.

Об этом заявил лидер "Нацкорпусу" Андрей Билецкий на брифинге 11 марта, посвященном событиям с прорывом членов националистических группировок к президенту Петру Порошенко.

"Мы не будем останавливаться в акциях "свинарчуков за решетку!", а для нас - не два человека с такой фамилией, а абсолютно любая скотина, которая ворует на украинскоц оборонке. Мы не будем останавливаться, пока эти люди не сядут за решетку", - сказал Билецкий, не уточнив фамилий.

В свою очередь руководитель центрального штаба НК Родион Кудряшов утверждает, что после событий в Черкассах, количество желающих присоединиться к акции "увеличилось в 3 раза".

"Мы дали Порошенко неделю. Чтобы он использовал последнее действенно право в Украине: взял телефонную трубку и приказал своим лакеям - судьям и прокурорам - взять себя в руки и арестовать этих подонков. Если этого не будет, наш следующий шаг: суббота 16 марта Майдан Незалежности", – заявил Кудряшов.

По его словам, следующая акция националистов "будет уже без политической символики и флагов".

"Куда мы пойдем после событий на Майдане, вы узнаете на месте. С фантазией у нас нормально. И мы уверены, что все у нас получится", – добавил Кудряшов.

Напомним: