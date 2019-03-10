В "Нацкорпусе" заявили о пяти "похищенных" после столкновений в Черкассах

В "Национальном корпусе", представители которого накануне участвовали в акциях в Киеве и Черкассах, заявляют об исчезновении пятерых своих активистов.

Об этом говорится в сообщении "НК - Черкасчина" в Facebook.

"10 марта исчезли семь активистов Национального корпуса. Им разбили авто, с применением силы похитили. Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко", - заявили в "Нацкорпусе".

При этом ранее вторым задержанным в "Нацкорпусе" называли не Антона Братко, а Евгения Свиридова.

"Где другие 5 человек - мы не знаем, потому говорим о похищении. Вместе с тем их авто находится на территории райотдела полиции (ул.Пастеровская, 104)", - отмечают националисты.

В связи с этим вечером 10 марта представители "Нацкорпуса" планируют провести акцию под отделением полиции, где будут "требовать объяснений, куда исчезли активисты".

Также в Нацкорпусе сообщили, что задержанный Дмитрий Кухарчук - глава Черкасской облорганизации "НК" и член высшего совета партии.

"С начала российско-украинской войны Кухарчук присоединился к рядам добровольческого батальона "Азов", участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, в Иловайской и Широкинской операциях. Награжден знаком отличия НГУ за службу, в Черкассах открыл социальный спортивный зал Ambroscrossfight SportClub и молодежный центр Ambros HUB, а также является ведущим на черкасском телеканале Antenna", - сообщили в организации.

Напомним,