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В "Нацкорпусе" заявили о пяти "похищенных" после столкновений в Черкассах

Воскресенье, 10 марта 2019, 18:05
В Нацкорпусе заявили о пяти похищенных после столкновений в Черкассах

В "Национальном корпусе", представители которого накануне участвовали в акциях в Киеве и Черкассах, заявляют об исчезновении пятерых своих активистов.

Об этом говорится в сообщении "НК - Черкасчина" в Facebook.

"10 марта исчезли семь активистов Национального корпуса. Им разбили авто, с применением силы похитили. Полиция сообщает только о двух задержанных, дома у которых проходят обыски - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко", - заявили в "Нацкорпусе".

При этом ранее вторым задержанным в "Нацкорпусе" называли не Антона Братко, а Евгения Свиридова.

"Где другие 5 человек - мы не знаем, потому говорим о похищении. Вместе с тем их авто находится на территории райотдела полиции (ул.Пастеровская, 104)", - отмечают националисты.

В связи с этим вечером 10 марта представители "Нацкорпуса" планируют провести акцию под отделением полиции, где будут "требовать объяснений, куда исчезли активисты".

Также в Нацкорпусе сообщили, что задержанный Дмитрий Кухарчук - глава Черкасской облорганизации "НК" и член высшего совета партии.

"С начала российско-украинской войны Кухарчук присоединился к рядам добровольческого батальона "Азов", участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, в Иловайской и Широкинской операциях. Награжден знаком отличия НГУ за службу, в Черкассах открыл социальный спортивный зал Ambroscrossfight SportClub и молодежный центр Ambros HUB, а также является ведущим на черкасском телеканале Antenna", - сообщили в организации.

Напомним, 

  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время выступления. 
  • В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
  • По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
  • 10 марта в полиции заявили, что количество пострадавших полицейских в результате столкновений в Черкассах возросло до 22.
  • Также 10 марта были задержаны двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс, дома у одного из них проводились обыски.  

Украинская правда
Темы: националистыЧеркассыполицияПорошенкоакции
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