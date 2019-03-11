"ВКонтакте" удаляет фото с "могилой Путина"
Соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении публикаций c фото "могилы Путина".
Об этом сообщает Meduza.
11 марта владельцы сразу нескольких групп в российской соцсети начали сообщать об исчезновении постов с фото "могилы Путина". По утверждениям администраторов одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.
В комментарии пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что фотографии удаляются, потому что на них поступило "множество жалоб" и подчеркнула, что относится с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение".
Фотографию с акции с надгробием Путина в соцсети сравнили с "ложными историями о вымышленной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях.
"В случаях, когда пользователи размещают публикацию просто для проверки, но не утверждают об этом как о достоверной новости — мы отклоняли жалобы о введении в заблуждение", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте".
Напомним:
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
- В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
- На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
- Позже активиста задержали за установку "надгробия" Путину.
- В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
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