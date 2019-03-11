"ВКонтакте" удаляет фото с "могилой Путина"

Соцсеть "ВКонтакте" уличили в удалении публикаций c фото "могилы Путина".

Об этом сообщает Meduza.

11 марта владельцы сразу нескольких групп в российской соцсети начали сообщать об исчезновении постов с фото "могилы Путина". По утверждениям администраторов одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

В комментарии пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что фотографии удаляются, потому что на них поступило "множество жалоб" и подчеркнула, что относится с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение".

Фотографию с акции с надгробием Путина в соцсети сравнили с "ложными историями о вымышленной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях.

"В случаях, когда пользователи размещают публикацию просто для проверки, но не утверждают об этом как о достоверной новости — мы отклоняли жалобы о введении в заблуждение", - заявили в пресс-службе "ВКонтакте".

Напомним: