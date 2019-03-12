В России решили отправлять "проблемных" детей в военно-патриотические лагеря
Вторник, 12 марта 2019, 15:53
В Министерстве внутренних дел России решили отправлять несовершеннолетних, "склонных к совершению правонарушений", в военно-патриотические лагеря.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
По его словам, вопросы относительно направления детей и подростков в такие лагеря уже решены.
Кроме того, Патрушев сказал, что МВД России активизирует борьбу с "манипулированием сознанием" несовершеннолетних через соцсети.
Напомним:
- По данным издания "Коммерсант", на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разослали предложения о создании отрядов военно-патриотического движения "Юнармия" для "развития юнармейского движения".
- Движение "Юнармия" в РФ создали в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.
- В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
- В марте 2019 года Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".