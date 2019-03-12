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В России решили отправлять "проблемных" детей в военно-патриотические лагеря

Вторник, 12 марта 2019, 15:53

В Министерстве внутренних дел России решили отправлять несовершеннолетних, "склонных к совершению правонарушений", в военно-патриотические лагеря.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, вопросы относительно направления детей и подростков в такие лагеря уже решены.

Кроме того, Патрушев сказал, что МВД России активизирует борьбу с "манипулированием сознанием" несовершеннолетних через соцсети.

Напомним:

  • По данным издания "Коммерсант", на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разослали предложения о создании отрядов военно-патриотического движения "Юнармия" для "развития юнармейского движения".
  • Движение "Юнармия" в РФ создали в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.
  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • В марте 2019 года Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Темы: Росcияинтернет
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