В России решили отправлять "проблемных" детей в военно-патриотические лагеря

В Министерстве внутренних дел России решили отправлять несовершеннолетних, "склонных к совершению правонарушений", в военно-патриотические лагеря.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, вопросы относительно направления детей и подростков в такие лагеря уже решены.

Кроме того, Патрушев сказал, что МВД России активизирует борьбу с "манипулированием сознанием" несовершеннолетних через соцсети.

Напомним: