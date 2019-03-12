Заключение независимых международных экспертов указывает на то, что в лагере "Виктория", где осенью 2017 в пожаре погибли трое детей, были грубые нарушения при строительстве деревянного корпуса, именно поэтому огонь очень быстро распространился на весь дом.

Об этом сообщает Слидство. Инфо.

Отмечается, что вывод независимых экспертов, который по просьбе отца одной из погибших девочек Алексея Мазура назначил суд, насчитывает более 300 страниц.

Сообщается, что группа специалистов, в которую, в частности, входят двое иностранцев, указала на грубые нарушения при строительстве деревянного корпуса, именно поэтому огонь очень быстро распространился на весь дом, а вероятной причиной пожара назвали кипятильник.

"Эксперты проверили все возможные версии пожара - возгорание от окурка, неисправные сети или замыкания через подключение электроприборов. В частности исследовали найдены на пепелище кипятильники и провели несколько экспериментов с аналогичными новыми приборами, купленными специально для экспертизы ", - говорится в публикации.

По данным издания, эксперты установили, что именно оставленный включенным кипятильник в комнате воспитательницы, вероятно, стал причиной возгорания.

"Результаты проведенных исследований... позволяют сделать вывод о следах сверхурочного перегрева, характерные для длительной работы кипятильника без воды", - говорится в заключении.

Исследовав все остальные причины возгорания, эксперты отвергли их.

Кроме того сообщается, что воспитательница Татьяна Егорова, в комнате которой якобы и был кипятильник, со времени пожара с журналистами не общается и по данным издания, женщина не в Украине, а ее муж утверждает, что лагерь могли поджечь.

Отмечается, что экспертиза установила, что горюче-смазочных веществ не найдено.

Сообщается, что обновленный лагерь "Виктория" помпезно презентовали летом 2017 года, но по данным журналистов, в новых домах без разрешительных документов уже год отдыхали дети, а сам лагерь ввели в эксплуатацию за один день вскоре перед визитом президента в Одесскую область.

"Обновляли "Викторию" по инициативе городского головы Одессы Геннадия Труханова. Во время интервью журналистам он уверял, что лагерь был образцовым. А дома строили в соответствии со всеми стандартами. Однако независимые эксперты, исследовав разрешительную документацию и качество строительства, нашли грубые нарушения", - говорится в публикации.

Отмечается, что специалисты подтвердили, что проект реконструкции лагеря не отвечал даже элементарным строительным нормам.

В издании добавили, что по украинскому законодательству, такие корпуса могут быть исключительно одноэтажными и именно эта ошибка проектировщиков также стала одной из причин, почему детей не успели вывести из горящего корпуса.

"И, как показали трагические итоги этого пожара, все жертвы были на втором этаже. Потому что их не известили вовремя. И, сами понимаете, эвакуироваться с другой и с первого этажа - это разные вещи", - пояснил эксперт по пожарной безопасности Анатолий Рожков, ознакомившись с проектом строительства корпусов "Виктории".

Также сообщается, что частная строительная компания, которая возводила новые корпуса, использовала запрещенные строительные материалы.

В частности, эксперты установили, что перегородки в деревянных домах - с сильно горючих материалов, вместо негорючего гипсокартона.

Эксперты также выяснили, что огонь распространился чуть не мгновенного, поскольку были заполнены промежутки между стенами и перегородками.

"Горячие газы, которые поднимались во время процесса горения, свободно продвигались на значительные дистанции. Итак, огонь получал гораздо больше воздуха", - говорится в заключении.

Согласно нормам при строительстве корпусов древесину должны были обработать специальным веществом, которое бы замедлило распространение огня.

Отмечается, что на это строители потратили более миллиона бюджетных гривен, однако исследования международных экспертов показали, что вещество нанесли лишь тонким слоем, а местами на срубах она вообще отсутствует.

Кроме того в заключении экспертов говорится, что эвакуационные выходы со второго этажа вообще не соответствовали никаким нормам и также были построены из горючих материалов.

Отец одной из погибших девочек Алексей Мазур говорит, что разочарован работой правоохранителей и опасается, что следствие просто проигнорирует результаты независимой экспертизы, но все равно ожидает реакции от полиции.

"Я хочу, чтобы правоохранительные органы дорасследовали трагедии и вынесли новые подозрения. Лицам, причастным действительно. Лицам, которые не оставили шансов на спасение детям во время этого несчастного случая своими прямыми действиями при строительстве и противопожарной обработке, и всех расчетах", - сказал он.

В издании добавили, что сейчас все должностные лица одесского горсовета, которых после трагедии отстранили, вернулись на работу. Ни к тем, кто реконструировал "Викторию", ни к тем, кто выводил средства из проекта, ни к тем, кто принимал лагерь в эксплуатацию у официального следствия претензий нет.

Адвокат потерпевших Оксана Муравская в комментарии Слидству.Инфо сообщила о намерении еще раз обратиться в правоохранительные органы.

"Готовим заявления о совершении преступления конкретными должностными лицами и будем требовать привлечь их к уголовной ответственности", - сказала она.

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