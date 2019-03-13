В СБУ опровергли обвинения Гриценко в "срыве" встречи с избирателями

В СБУ заявили, что сообщение кандидата в президенты Анатолия Гриценко о якобы целенаправленном препятствовании проведению его встречи с избирателями в Мариуполе 13 марта не соответствует действительности.

Об этом сообщает Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины.

"Во-первых, уровень террористической угрозы "Красный" в регионе действует на постоянной основе с августа 2016 года.

Во-вторых, план проведения командно-штабных и тактико-специальных учений, где также предусмотрены антитеррористические учения и в Мариуполе, был утвержден руководителем АТЦ при СБ Украины по согласованию с командующим ООС еще в декабре 2018 года", - говорится в заявлении.

В СБУ напомнили, что обучение по схожему сценарию проводились в Конотопе Сумской области в конце февраля этого года.

"Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины и в дальнейшем продолжит практику проведения антитеррористических учений в условиях максимально приближенных к боевым", - подчеркнули в ведомстве.

"Бывший министр обороны и претендент на должность Верховного Главнокомандующего должен понимать важность таких мероприятий для национальной безопасности. Тем более, что проведение учений не нуждалось отмены его встречи с избирателями.

И наконец, порядок принятия решения и собственно проведение самих учений жестко регламентировано нормативными актами вовлеченных в них субъектов борьбы с терроризмом и не требует никаких дополнительных согласований", - заявили в СБУ.

Напомним: