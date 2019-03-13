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Экипаж арестованного "Норда" снова собирается выйти в море

Среда, 13 марта 2019, 11:58

Экипаж арестованного керченского судна "Норд" получит новый сейнер в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил руководитель судовладельца – кооператива "Колхоз имени Первого мая" Сергей Лесков, передает 13 марта российский "Интерфакс".

Распорядился об этом подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Сергей Валерьевич в рамках своего распоряжения утвердил срок передачи судна, которое было отобрано нами в Мурманске, – не позднее 1 июня. Чтобы мы могли до 1 августа осуществить его перегон внутренними водными путями России и уже к 1 сентября выйти в море на промысел", – сказал Лесков.

По его словам, судно будет оформлено в безвозмездную аренду на 49 лет.

Судно, которое сейчас находится в Мурманске, построено в 2004 году на астраханской судоверфи.

Напомним:

  • 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
  • Капитану сейнера Владимиру Горбенко вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 УК (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).
  • Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе Запорожской области.
  • 19 июня Херсонский городской суд не продлил обязательства для капитана не посещать территорию оккупированного Крыма.
  • В январе 2019 года адвокат Горбенко заявил об исчезновении своего подзащитного.
  • 11 февраля стало известно, что Горбенко находится в Крыму.
  • Он утверждает, что въехал в оккупированный полуостров через украинский пункт пропуска по российскому паспорту.
  • Украинские пограничники говорят, что Горбенко не мог пересечь админграницу ни по украинскому, ни по российскому паспорту.
  • Остальным членам экипажа "Норда" вменяют незаконное пересечение границы. Два члена экипажа "Норда", покинули Украину в апреле 2018 года через Беларусь, предъявив паспорта РФ.
  • Еще семеро моряков покинули материковую часть Украины в октябре. В свою очередь оккупационная сторона в Крыму отпустила 7 граждан Украины – экипаж двух небольших судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", которым РФ вменяла браконьерство.

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