Экипаж арестованного "Норда" снова собирается выйти в море

Экипаж арестованного керченского судна "Норд" получит новый сейнер в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил руководитель судовладельца – кооператива "Колхоз имени Первого мая" Сергей Лесков, передает 13 марта российский "Интерфакс".

Распорядился об этом подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Сергей Валерьевич в рамках своего распоряжения утвердил срок передачи судна, которое было отобрано нами в Мурманске, – не позднее 1 июня. Чтобы мы могли до 1 августа осуществить его перегон внутренними водными путями России и уже к 1 сентября выйти в море на промысел", – сказал Лесков.

По его словам, судно будет оформлено в безвозмездную аренду на 49 лет.

Судно, которое сейчас находится в Мурманске, построено в 2004 году на астраханской судоверфи.

Напомним: