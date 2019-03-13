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У Тимошенко заявляют, что ее представителей избиркомов вызвали на допрос

Среда, 13 марта 2019, 13:19

Партия "Батькивщина" заявляет, что СБУ вызвала на допрос представителей участковых избирательных комиссий от кандидата в президенты Юлии Тимошенко и называет это "давлением власти".

Об этом сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко.

"К нам обратились три члена участковых избирательных комиссий от кандидата в президенты Юлии Тимошенко в городе Олешки. Их вызвали в СБУ и требуют предоставить объяснения относительно их работы в избирательных комиссиях и заставляют подписать обязательства по неразглашению оснований их вызова и содержания разговоров", - сказал политик. 

По словам Олешко, "власть продолжает оказывать давление на своих оппонентов, понимая, что не сможет выиграть выборы".

Депутат обратился в СБУ с требованием дать разъяснения.

"Мы требуем от Службы безопасности прекратить оказывать давление. Также мы будем обращаться в соответствующие органы, чтобы они оценили правомерность действий Службы безопасности", - заявил Одарченко.

"Украинская правда" пытается получить комментарии СБУ по этому поводу.

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Напомним:

  • 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвало на допрос.
  • 22 февраля полиция проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" в Сумах из-за сообщения о том, что там якобы подкупали избирателей.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаСБУвыборы президента 2019
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