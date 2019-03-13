Партия "Батькивщина" заявляет, что СБУ вызвала на допрос представителей участковых избирательных комиссий от кандидата в президенты Юлии Тимошенко и называет это "давлением власти".

Об этом сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко.

"К нам обратились члены участковых избирательных комиссий от кандидата в президенты Юлии Тимошенко в городе Олешки. Их вызвали в СБУ и требуют предоставить объяснения относительно их работы в избирательных комиссиях и заставляют подписать обязательства по неразглашению оснований их вызова и содержания разговоров", - сказал политик.

По словам Олешко, "власть продолжает оказывать давление на своих оппонентов, понимая, что не сможет выиграть выборы".

Депутат обратился в СБУ с требованием дать разъяснения.

"Мы требуем от Службы безопасности прекратить оказывать давление. Также мы будем обращаться в соответствующие органы, чтобы они оценили правомерность действий Службы безопасности", - заявил Одарченко.

"Украинская правда" пытается получить комментарии СБУ по этому поводу.

Читайте также: Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним: