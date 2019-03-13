Геращенко: Чем ближе к выборам, тем наглее РФ ведет себя в Минске

Россия и представители ОРДЛО сознательно срывают работу гуманитарной группы ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом говорится в Facebook-посте вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, которая ведет заседание парламента.

"Сегодня происходит 104 заседание ТКГ и групп. И чем ближе к выборам в Украине - тем несдержаннее и вульгарнее позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы заявлениями, что Россия якобы не является участником и стороной конфликта на Донбассе, шо "нас там нет" и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска ", - говорится в посте Геращенко, которая ведет заседание парламента.

"Шантажа Украины НЕ БУДЕТ! Позиция Украины и украинских переговорщиков четкая и полностью соответствует минским соглашениям", - подчеркнула она.

По словам Геращенко представители Украины (13 марта в гуманитарной группе работают эксперты СБУ и МинТОТ Ю. Кочанов и С.Загородний) на заседании в очередной раз настаивали на разблокировании процесса обмена освобождения заложников с оккупированного Донбасса.

Она напомнила, что на 15 предложений украинской стороны относительно освобождения - от России и ее марионеток нет никакого ответа.

"Ключевое: мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратиста в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе", - отмечает вице-спикер.

Напомним: