ГБР проверяет информацию о подготовке уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин"

В Государственном бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о якобы подготовке физического уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ физического уничтожения лидеров политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины", - говорится в сообщении.

С заявлением в ГБР обратился заместитель главы СБУ, которого народный депутат Украины Андрей Билецкий во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

Напомним: