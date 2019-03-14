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ГБР проверяет информацию о подготовке уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин"

Четверг, 14 марта 2019, 06:35

В Государственном бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о якобы подготовке физического уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ физического уничтожения лидеров политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины", - говорится в сообщении.

С заявлением в ГБР обратился заместитель главы СБУ, которого народный депутат Украины Андрей Билецкий во время пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

Напомним:

  • В понедельник лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит физическое уничтожение лидеров "национального корпуса" и "национальных дружин".
  • 9 марта представители Нацкорпуса устроилив центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорватьсяк нему во время выступления. 

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Темы: Национальные дружиныБилецкийСБУ
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