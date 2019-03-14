В Украине увеличилось количество нападений на активистов и журналистов – ООН

С 2018 года по 15 февраля 2019 года в Украине возросло количество жестоких нападений и актов запугивания на журналистов и других работников СМИ, гражданских и политических активистов и адвокатов.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 164 нарушения в отношении таких основных свобод, как свобода мысли и самовыражения, свобода мирных собраний и объединений, свобода религии или убеждений, а также права на защиту от дискриминации и права на равную защиту законом", - говорится в докладе.

В ООН отметили, что значительное количество нападений, вероятно, "было совершено крайне правыми группами, причем в большинстве случаев безнаказанно".

Также сообщается, что возросло количество нападений на журналистов прямо перед камерами, но правоохранители не рассматривали их как препятствование деятельности журналистов.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего – выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - говорится в докладе.

Также в ООН напомнили, что в 2018 году имели место как минимум 2 отдельных случая, когда украинские суды предоставили прокуратуре доступ к персональным данным журналистов-расследователей, включая информацию об их источниках.

"Такие решения вызывают беспокойство и могут поощрить дальнейшие попытки власти запугивать журналистов, способствовать цензуре и отбивать охоту у них к проведению расследований", - говорится в докладе.

Кроме того, в 2018 году УВКПЧ наблюдало увеличение количества жестоких нападений на активистов гражданского общества.

"Нападения, задокументированные в 2018 году, имели разный характер – от обливания жертв жидкостью (17 июля голову Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили зеленкой, он получил химические ожоги глаз; 31 июля сотрудницу Херсонского горсовета активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, она умерла) до причинения огнестрельных ранений (22 сентября в Одессе обстреляли активиста Олега Михайлика, он до сих пор нуждается в интенсивном медицинском уходе) – и повлекли смерть двух активистов", - говорится в докладе.

В ООН подчеркивают, что, несмотря на создание Специальной парламентской следственной комиссии, расследование нескольких нападений не продвигается (повешение Николая Бычко, смерть Гандзюк после нападения).

Также сообщается, что за отчетный период задокументировали 6 случаев нападений и запугивания в отношении адвокатов, задействованных в резонансных делах. Все нападения произошли внутри зданий судов или перед ними.

Отмечается, что эти дела также не расследуются должным образом.

"В большинстве задокументированных случаев нападений УВКПЧ отмечает безнаказанность. Пока такая безнаказанность остается без внимания, пространство для реализации и защиты основных свобод находится под угрозой", - подытожили в ООН.