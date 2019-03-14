Канал Зеленского в Youtube разблокировали
Четверг, 14 марта 2019, 18:23
Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на сайте Youtube разблокирован.
Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров.
Он отметил, что канал Зеленского разблокировали. Однако причину блокировки еще ищут.
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Напомним:
- 14 марта популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал Владимира Зеленского. В штабе Зеленского считают, что произошла техническая ошибка.
- По данным последнего опроса, Зеленский остается лидером президентского рейтинга — его поддерживают 27,7% тех, кто определился и планируют голосовать. На втором месте Порошенко — у него 19,6%. Третьей с показателем в 14,8% идет Тимошенко.
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.
Украинская правда