Канал Зеленского в Youtube разблокировали

Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на сайте Youtube разблокирован.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров.

Он отметил, что канал Зеленского разблокировали. Однако причину блокировки еще ищут.

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