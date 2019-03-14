Пьяные злоумышленники напали и ограбили сотрудника АП - прокуратура

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Четверг, 14 марта 2019, 22:43

Полиция объявила подозрение гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.

Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.

"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие установило, что 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в ​​Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, были в состоянии алкогольного опьянения. Двое подозреваемых заметили ранее незнакомого им мужчину и решили напасть на него, чтобы его обокрасть.

"Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления", - отмечают в прокуратуре.

Один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также устанавливается личность второго нападающего и принимаются меры по его задержанию.

Напомним:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатогообнаружили рано утром 14 марта в Шевченковском районе Киева.
  • По данным источников УП в Администрации президента, Бухтатого ограбили, а правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.
  • Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника АП Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.
  • У Александра Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительная причина смерти – болезнь сердца.

Украинская правда

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Темы: Администрация президента прокуратура криминал полиция Киев


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