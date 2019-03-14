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Конгрессмены проголосовали за обнародование доклада о вмешательстве РФ в выборы США

Четверг, 14 марта 2019, 22:23

Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за обнародование окончательного отчета следствия спецпрокурора США Роберта Мюллера касательно российского вмешательства в выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Резолюция призывает обнародовать для общественности доклад, который следствие Мюллера предоставит Минюсту США за исключением материалов, защищенных государственной тайной. Резолюция призывает передать Конгрессу США полный вариант его доклада", - говорится в сообщении.

Ранее Минюст США заявил, что законодатели получат исключительно выводы следствия.

Как отмечает издание, резолюция Палаты представителей является символической и призвана повлиять на позицию министра юстиции США Уильяма Барра.

Следствие Мюллера заканчивается и ожидается, что спецпрокурор скоро обнародует свой окончательный отчет. Представители Демократической и Республиканской партии частно выражают надежду, что доклад подкрепит позицию сторон.

Демократы настаивают, что штаб Трампа сговорился с Россией. Следствие Мюллера выясняет, координировалось ли содействие Дональду Трампу со стороны России с самым штабом Трампа.

Напоминаем:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.

Темы: СШАТрамп
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