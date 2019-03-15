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РосСМИ: Наблюдателями в Украину поедут 24 человека от России

Пятница, 15 марта 2019, 12:58

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Как заявляет российский ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине", – отметил он.

"В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", – якобы заявил Раймер.

Напомним:

  • Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах: Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.  
  • 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.
  • Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявляла: "Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет".
  • Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
  • Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

Темы: выборы президента 2019виборыРосcияОБСЕ
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