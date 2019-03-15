РосСМИ: Наблюдателями в Украину поедут 24 человека от России
Пятница, 15 марта 2019, 12:58
Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.
Как заявляет российский ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.
"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине", – отметил он.
"В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", – якобы заявил Раймер.
Напомним:
- Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах: Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.
- 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.
- Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
- Первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявляла: "Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет".
- Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
- Выборы президента Украины назначены на 31 марта.