РосСМИ: Наблюдателями в Украину поедут 24 человека от России

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Как заявляет российский ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине", – отметил он.

"В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", – якобы заявил Раймер.

Напомним: