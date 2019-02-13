Россия отправит наблюдателей на день выборов в Украине

Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России 13 февраля.

Ведомство утверждает, что 12 февраля в МИД РФ поступил циркулярный запрос бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине 31 марта.

"Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования.

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Напомним: