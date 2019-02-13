Россия отправит наблюдателей на день выборов в Украине
Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России 13 февраля.
Ведомство утверждает, что 12 февраля в МИД РФ поступил циркулярный запрос бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине 31 марта.
"Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением.
Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования.
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Напомним:
- 6 февраля бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
- 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
- 8 февраля Россия передумала направлять на выборы президента Украины своих долгосрочных наблюдателей "по соображениям безопасности".
- 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
- Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
- Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- Выборы президента назначены на 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.