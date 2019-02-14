Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

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Четверг, 14 февраля 2019, 06:57

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о недопустимости присутствия российских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов в Украине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", - отметила Геращенко.

Она пояснила, что каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию.

"Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет", - заявила Геращенко.

В то же время вна выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации их в Крыму, когда оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях.

"И когда ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах", - подчеркнула Геращенко, добавив, что в Украине рады всем другим международным наблюдателям.

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Напомним:

  • Несмотря на запрет россиянам участвовать в наблюдении за выборами, 13 февраля Россия заявила, что отправит наблюдателей в составе ОБСЕ для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • 6 февраля бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
  • 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
  • 8 февраля Россия передумала направлять на выборы президента Украины своих долгосрочных наблюдателей "по соображениям безопасности".
  • 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
  • Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
  • Выборы президента назначены на 31 марта. В них примут участие 44 кандидата.

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Темы: выборы президента 2019 Росcия ОБСЕ Геращенко Ирина


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