Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел под залог в 4 миллиона гривен

Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на адвоката Евгения Музычука.

"Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, так как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - рассказал он.

Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, а на следующий день - он вышел из СИЗО.

По словам адвоката, залог вносили "очень много людей", а "желающих было еще больше", и залоговая сумма - это результат совместного вклада более 20 человек.

Он добавил, что подал короткую апелляцию на часть решения суда, и теперь ожидается полный текст судебного решения, по словам адвоката, он должен был быть еще 14 марта.

"Сейчас написал гневное письмо в суд, о том, что решение является незаконным, и мы дальше обжалуем это в апелляции", - подчеркнул Музычук и добавил, что "мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства прокурора, являются неизвестными для них (защиты)".

Читайте также:

Дело подкупа Тимошенко. Что известно о задержанных, и при чем здесь Дубиль

Who is Тарас Костанчук: что известно о новом лице с билбордов?

Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним: