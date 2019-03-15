Подозреваемый в подкупе Тимошенко вышел под залог в 4 миллиона гривен
Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен.
Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на адвоката Евгения Музычука.
"Залог, внесенный за него, - 4 миллиона гривен, так как предусмотрено постановлением следственного судьи. Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - рассказал он.
Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, а на следующий день - он вышел из СИЗО.
По словам адвоката, залог вносили "очень много людей", а "желающих было еще больше", и залоговая сумма - это результат совместного вклада более 20 человек.
Он добавил, что подал короткую апелляцию на часть решения суда, и теперь ожидается полный текст судебного решения, по словам адвоката, он должен был быть еще 14 марта.
"Сейчас написал гневное письмо в суд, о том, что решение является незаконным, и мы дальше обжалуем это в апелляции", - подчеркнул Музычук и добавил, что "мотивы, по которым суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства прокурора, являются неизвестными для них (защиты)".
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Напомним:
- Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
- В "Партии защитников Украины", которую возглавляет Костанчук, "Украинской правде" сказали, что не знают второго задержанного. Официально его имя еще не сообщалось.
- 8 марта Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Костанчуку с правом внесения залога в размере 4 млн грн.
- "Партия защитников Украины" выдвигала Костанчук кандидатом в президенты, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Он предлагал ввести смертную казнь для государственных служащих всех рангов по статьям уголовного кодекса, которые можно объединить понятием "коррупция", "измена", "хищение государственного имущества ".
- Костанчук воевал в батальоне "Донбасс", был помощником депутата от "Самопомочи" Семена Семенченко. В 2015 году баллотировался в ВР в округе нынешнего заместителя председателя фракции "БПП" Сергея Березенко. Тогда Костанчук взял на себя ответственность за машину, в которой нашли списки избирателей, деньги в конверте и агитационные материалы Березенко. Другой их конкурент Геннадий Корбан назвал бывшего атошника техническим кандидатом Березенко.
- Костанчук якобы был активным участником Революции Достоинства, а уже на президентских выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко. Костанчук также был связан с партией "Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", хотя сам отрицал причастность к политсиле.
- Задержанный также был депутатом Вишневого городского совет от БПП.
- Нардеп Семенченко отмечает, что Костанчук называл себя оперативным сотрудником СБУ и якобы плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиос.
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